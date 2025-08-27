Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen davada, bebek hastaların ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 57 sanıktan 19’u tutuklu bulunuyor. Dava kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporlar dosyaya girdi. Raporda, 10 bebeğin ölüm nedenleri, uygulanan tedavi süreçleri ve sağlık çalışanlarının olası kusurları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Tokluoğlu bebeğin ölümü: Doğum komplikasyonları ve ihmal iddiaları

Adli Tıp raporuna göre, Tokluoğlu bebek doğum sırasında yeterli oksijen alamadı ve gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Annenin gebelik hipertansiyonu ve bebeğin düşük doğum ağırlığı öne çıkan faktörler arasında yer aldı. Raporda, hemşire ve sorumlu hekimin kalp atışını tespit etmelerine rağmen uygun canlandırma desteğini zamanında vermedikleri, sahte dosya düzenlenmesi için yönlendirme yaptıkları tespit edildi.

Alkari bebeğin ölümü: Hekim ihmali ve yanlış uygulamalar

Halime Alkari, 29 Eylül 2023’te doğdu ve 23 Kasım’da Özel Çorlu Reyap Hastanesi’nde vefat etti. Adli Tıp raporunda, hekimin başında bulunmaması ve canlandırma sırasında etkili müdahale yapılmaması nedeniyle ihmal tespit edildi. Ayrıca antibiyotik tedavisinin standartlara uygun yürütülmediği ve çoğu sağlık personelinin yenidoğan resüsitasyon sertifikasının olmadığı kaydedildi.

Süleymanoğlu ve Helvacı bebeklerde tıbbi hatalar

Melek Süleymanoğlu bebek, kalp hastalığına cerrahi müdahale yapılabilecek merkeze sevk edilmediği için sorumlu hekim ihmaliyle kaybedildi. Zamanında antibiyotik değişikliği yapılmaması, enfeksiyonun çoklu organ yetmezliğine yol açmasına neden oldu.

Helvacı bebeğin erken doğuma bağlı solunum yetmezliği nedeniyle ölümü ise yeterli tedavi uygulanmaması ve CPR görevlerinin yanlış yönlendirilmesinden kaynaklandı.

Kadan ve Karaduman bebek: Yoğun bakım eksiklikleri ve evrak manipülasyonu

Kadan bebekte akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve tedavi sırasında gelişen komplikasyonlar ölüm nedeni olarak belirlendi. Raporda, evraklarda oynama yapıldığı ve uygun bakımın sağlanmadığı kaydedildi.

Ayaz Karaduman bebeğin ölümü ise metabolik hastalık ve gecikmiş müdahalelerle ilişkilendirildi. Hemşirelerin müdahaleleri sırasında doktorların bulunmaması dikkat çekti.

Karakoç ve Kaya bebek: Beslenme ve tedavi eksiklikleri

Havvanur Karakoç bebek, yetersiz beslenme ve kronik akciğer hasarı nedeniyle hayatını kaybetti. Raporda, entübasyon uygulamasının yanlış kaydedildiği ve kritik müdahalelerde doktor bulunmadığı belirtildi.

Kaya bebeğin ölümü erken doğuma bağlı komplikasyonlardan kaynaklandı; ilaç uygulamalarında gecikmeler ve çelişkili epikriz kayıtları tespit edildi.

Opara ve Serdarova bebeklerde tıbbi aykırılıklar

5 aylık Opara bebek zatürre ve komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Raporda, tanı ve tedavi süreçlerinin hemşireler tarafından yürütüldüğü, doktor direktifi dışında ilaç uygulandığı ve acil müdahalelerin zamanında yapılmadığı kaydedildi.

Serdarova bebek ise doğuştan kalp yetmezliği ve komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Rapor, düzenli doktor kontrollerinin yapılmadığını, antibiyotik kullanımında hatalar olduğunu ve cerrahi merkeze sevkin geciktiğini ortaya koydu.

Hastane yönetimi ve sanıklar sorumlu tutuldu

Raporda, tüm ölümlerin 3’üncü düzey yoğun bakım standartlarını taşımayan hastanelerde gerçekleştiği, buna rağmen bu düzeydeymiş gibi gösterildiği belirtildi. Yenidoğan bebeklerin uygun olmayan koşullarda tedavi edilmesi ve takip sürecinin hatalı şekilde organize edilmesinden doktorlar ve hastane yönetimi sorumlu tutuldu.