Son Mühür - Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’a karşı oynayacak Fenerbahçe’de kadro planlamasında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin, Dorgeles Nene’yi derbi kadrosuna dahil ettiği bildirildi.

Özel uçakla getirildi

Haberde aktarıldığına göre, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Mali’nin Afrika Kupası’ndan elenmesinin ardından hızlı bir adım attı. Sarı-lacivertli yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu İstanbul’a getirmek için özel bir uçak ayarladığı ifade edildi. Bu sürecin ardından Dorgeles Nene’nin takıma katıldığı ve Galatasaray maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

Sezon içi performansı

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yer aldığı 17 resmi maçta 3 gol atıp 7 asist yaparak toplamda 10 gole direkt katkıda bulundu.