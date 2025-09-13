Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında, haklarında soruşturma başlatılan ve konserleri iptal edilen müzik grubu Manifest’e destek verdi. Özel, gençlerin üzerindeki baskıya dikkat çekti.

Hedef gösterilen grup: Manifest

İstanbul’da 6 Eylül’de sahne alan Manifest grubu, konser sonrası bazı çevreler tarafından hedef gösterildi. Grup üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, üyelerin davranışlarının “edep ve töre değerlerine saldırı” niteliği taşıdığı ifade edildi.

Adli kontrol ve yurtdışı yasağı

9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade veren grup üyeleri, adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Erişim engeli ve turne iptali

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından aktarıldığına göre, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği 7 Eylül’de konser görüntülerini “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime kapattı. Bu gelişmelerin ardından Manifest grubu, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu. Grup, bilet iadesi için satış kanallarına başvurulabileceğini açıkladı.

Özel’den canlı yayında tepki

Canlı yayında gençlerin üzerindeki baskıya değinen Özel, “Üniversite yıllarımda başörtüsüne müdahale edilmesine karşı eylemler yapmıştım. Benzer şekilde, bu hafta Manifest grubunu hedef aldılar. Genç kızlar korkudan uzun kollu giymek zorunda kaldı. Giyime ve kuşama müdahale ediliyor” ifadelerini kullandı.