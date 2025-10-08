Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili ve kamuoyunda ‘Ulusalcı’ çıkışlarıyla bilinen Gürsel Erol, dün TBMM’de gerçekleşen DEM Parti Grup Toplantısı’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar üzerinden önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, DEM Parti’yi eleştirdi.

Gürsel Erol: Ulusal birliğimiz adına Terörsüz Türkiye sürecine destek verdim

Akan kanın durması için ve ulusal birlik adına geçtiğimiz yıl fiilen başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek verdiğini ancak TBMM çatısı altında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine slogan atılmasını doğru bulmadığını kaydeden CHP’li Gürsel Erol, “Teröre karşı tavrını her koşulda net bir biçimde ortaya koyan bir milletvekili olarak, akan kanın durması ve ulusal birliğimiz adına ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine destek verdim.

Bu süreci ülkemiz için tarihi birlikteliğimiz aşaması olarak değerlendirdim destek açıklamaları yaptım. Bugün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in grup toplantısı açılışında ‘Kürdistan’a selam gönderiyorum’ söylemiyle birlikte, toplantıya katılanların terör suçundan yargılanarak mahkum olan Abdullah Öcalan ile ilgili terör örgütünün kullandığı ifadeler kullanılarak TBMM çatısı altında slogan atılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.” diye konuştu.

“Türkiye ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun altını çizen CHP’li Erol, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Anayasal kurallar çerçevesinde ifade özgürlüğü bir hak iken; terör örgütlerini ve bölücü yapılanmaları öven, ülkemizin birliğini hedef alan bu tür provokatif açıklamalar kabul edilemez. Bu ülkenin 85 milyon yurttaşı olarak etnik kimliğimizin, soyumuzun, kültürümüzün birbirinden farklı olması; ayrışmamızın değil, zenginliğimizin göstergesidir.

Sünni, Alevi, Kürt, Türk, Çerkez, Laz olabiliriz; hepimizin kökü, kültürü, onuru ve şerefi vardır, bunlar vazgeçilmez gerçeklerimizdir. Ortak değerlerimiz, ulusal birliğimizin temeli olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır. Bu ülkenin bir tek ismi vardır: Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Abdullah Öcalan ise benim için dün de, bugün de, yarın da bir çocuk katilidir. Hepimizin ortak değeri Cumhuriyetimize, üniter devlet yapımıza ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmaktır.”