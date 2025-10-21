Son Mühür- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurum ile sözleşmesi bulunan özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimlerini artırarak usulsüz sağlık hizmetlerinin önüne geçmekte kararlılığını gösteriyor. SGK’nın son denetim verilerine göre, 2024 yılından 2025 yılının ilk yarısına kadar uygulanan toplam ceza miktarı, 941 milyon TL’yi aştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile usulsüzlükle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha teyit etti.

Özel hastaneler mercek altında

SGK tarafından yürütülen etkin denetimler, sağlık hizmetlerinde şeffaflığı artırmayı ve vatandaşların haklarını korumayı amaçlıyor. Kurum tarafından yayımlanan detaylı veriler, denetimlerin kapsamını ve mali sonuçları ise şu şekilde;

Dönem Toplam denetim sayısı Uygulanan ceza sayısı Toplam ceza tutarı 2024 yılı 8.382 7.983 607,9 milyon TL 2025 (Ocak - Haziran) 5.094 4.781 333,9 milyon TL Genel Toplam 13.476 12.764 941,8 milyon TL

Veriler, sadece 2024 yılında gerçekleştirilen 8 bin 382 denetim sonucunda tespit edilen 7 bin 983 usulsüz işleme 607,9 milyon TL ceza uygulandığını gösteriyor. 2025 yılının ilk altı ayında ise 5 bin 94 denetimde 4 bin 781 usulsüz işlem tespit edilmiş ve karşılığında 333,9 milyon TL ceza kesilmiştir.

Bakan Işıkhan: "Usulsüz sağlık hizmetine asla geçit yok"

SGK’nın verilerini paylaşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin sosyal medya hesabından net bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, usulsüz uygulamalara karşı kararlı bir mücadele mesajı verdi:

"Usulsüz sağlık hizmetine geçit yok, haksız, usulsüz, şeffaflıktan uzak her uygulamayla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan'ın bu açıklaması, denetim mekanizmalarının sadece bir döneme özgü olmadığını, aksine Kurumun sürekli ve kararlı bir politika izleyeceğini teyit etti. SGK, denetimlerle vatandaşların sağlık hizmetlerinden adil ve şeffaf bir şekilde faydalanma hakkını koruduğunu belirtti.