Fransa’nın başkenti Paris’in kuzeyindeki Val-d’Oise vilayetinde dün akşam meydana gelen hortum, kısa sürede geniş çaplı yıkıma neden oldu. Yerel kaynaklara göre, özellikle Ermont ve Eaubonne kentleri şiddetli rüzgârların etkisiyle büyük zarar gördü. Bölgede üç vinç devrilirken, çok sayıda ağaç kökünden söküldü ve birçok binada ciddi yapısal hasar meydana geldi.

Val-d’Oise Cumhuriyet Savcısı Guirec Le Bras, hortum nedeniyle hayatını kaybeden kişinin 23 yaşında bir inşaat firmasında çalışan genç bir işçi olduğunu açıkladı. Hortumun meydana geldiği sırada şantiyede görevde olduğu belirtilen işçi, fırtınanın kurbanı oldu. Savcı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve yeni can kayıplarının önüne geçmek için bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. Yetkililer, hortumda toplam 9 kişinin yaralandığını, bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, bazı alanlarda elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Acil ekipler, devrilen ağaçları ve yıkılan vinçleri kaldırmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Ermont Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle birçok ağacın kökünden söküldüğünü bildirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında belediyeye ait tüm parkların geçici süreyle kapatıldığı duyuruldu. Belediye yetkilileri, temizlik ekipleri ve polislerin, fırtınadan zarar gören bölgelerde hem güvenliği sağlamak hem de enkaz kaldırma çalışmalarını yürütmek üzere sahada görev yaptığını aktardı.

'İklim değişikliği' işaret edildi