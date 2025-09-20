Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Harekât Başkanlığının yemek ihalesiyle ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu yemek şirketinin Özel Harekât Başkanlığının düzenlediği ihalelerin yalnızca birine teklif verdiği ve hiçbirini kazanmadığı belirtildi.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iddiaların basına yansıması nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğduğu ifade edildi.

Açıklamada, daha önce 8 Ocak 2025 tarihinde iki polis başmüfettişinin konuyla ilgili görevlendirildiği hatırlatıldı.

İhaleye teklif veren firma incelendi

Görevlendirilen polis başmüfettişinin incelemesi sonucu, bahse konu firmanın sadece bir ihaleye teklif verdiği ve Özel Harekât Başkanlığının diğer yemek ihalelerini kazanmadığı tespit edildi.

Ayrıca başmüfettişin Özel Harekât Başkan Yardımcısıyla aynı lojmanda kalmadığı, şube müdürlüklerinin anılan firma lehine baskı yapılmadığı da doğrulandı.

İdari soruşturma tamamlandı

EGM açklamasında, diğer iddialarla ilgili yürütülen idari soruşturmanın tamamlandığı ve söz konusu personel hakkında düzenlenen disiplin raporunun 10 Eylül 2025 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

Rapor kapsamında personelin “hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak” fiilinden tecziye edilmesi görüşü sunuldu.