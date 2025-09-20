Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ele alınacak konulara ilişkin detayları NSosyal hesabından duyurdu.

Erdoğan, paylaşımında, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun gündeme geleceğini ifade etti. Erdoğan, ABD ile kapsamlı stratejik ilişkilerin önemine dikkat çekti ve görüşmenin ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacak birçok konuyu ele alacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca görüşmede müttefik ülkeler arasındaki stratejik iş birliğin derinleşeceğini vurguladı.

Trump görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olmanın memnuniyet verici olduğunu sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden duyurdu. Trump, açıklamasında, Türkiye ile ticaret, savunma sanayisi ve yatırımlara ilişkin kapsamlı anlaşmalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Trump, Boeing uçakları, F-16 ve F-35 programları ile ilgili süregelen görüşmelerin devam edeceğini ve olumlu sonuçlar alınmasını beklediğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca, Erdoğan ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu ve 25 Eylül’deki görüşmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.