Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayet değil, siyaset! Kayyuma, darbeye hayır!” sloganıyla büyük bir miting düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, on binlerce vatandaşın katıldığı mitingde dikkat çeken mesajlar verdi.

“Cumhuriyetin kurulduğu topraklardayız”

Özgür Özel konuşmasına Cumhuriyet’in simge mekanlarına vurgu yaparak başladı: “Cumhuriyetin kurulduğu ve yüceldiği topraklardayız.

Çankaya Köşkü'yle, Anıtkabir'iyle, meclisleriyle ve meydanlarıyla adeta cumhuriyetimizin yaşayan müzesine, atamızın şehrine hoş geldiniz.” dedi.

“Serbest seçimler için eylemdeyiz”

Tandoğan Meydanı’nda tarih yazıldığını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada sadece bir mitingde değil, aynı zamanda bir eylemdeyiz. Serbest seçimler için, demokrasi için eylemdeyiz.

İşçiler, emekliler, kadınlar, farklı partilerden demokratlar, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte Türkiye İttifakı’nın tüm renkleri bu meydanda buluştu. Bugün vesayet değil, siyaset diyenler burada, kayyuma ve darbeye hayır diyenler burada.”

“Bu meydan otoriterlere kaygı veriyor”

Özel, miting alanının gücüne dikkat çekerek, otokratların meydanlardan korktuğunu belirtti: “Bu meydan dosta güven, olmayana kaygı veriyor.

Demokratlar meydanları doldurur, otokratlar ise o meydanı izler ve titrer. Bugün sarayında oturup bu meydandan korkanlar da var, hücrelerinden bu coşkuyu hissedenler de var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özel, Tandoğan Meydanı’ndaki kalabalığa dikkat çekti: “Ey Erdoğan, Tandoğan Meydanı’nı hiç böyle gördün mü?

Meydana varan bütün bulvarlar dolu. Bu meydanda senden korkmayanlar, zulümden yılmayanlar var. Bu meydan korkuyu evde bıraktı, direniyor, mücadele ediyor.”

“Milli mücadele ruhu yeniden Tandoğan’da”

Konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yılına da değinen Özel, Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatan toprağıdır” sözünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün de Ankara’da, milli mücadelenin filizlendiği topraklarda toplandık. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ni değil, Türkiye’nin tüm demokratlarını, demokrasiyi ve cumhuriyetimizi savunmak için buradayız. Hep birlikte başaracağız.”

“Tandoğan’dan ilan ediyoruz: CHP Türkiye’nin birinci partisidir”

CHP’nin yıllardır darbelerin hedefinde olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Kayyuma karşı da sağdan sola hep beraber direniyoruz. Zeytini korurken de demokrasiyi korurken de Tandoğan’dan ilan ediyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir, ana muhalefet partisidir.

Ama ne muhalefetin patronudur ne de her şeyin sahibidir. Bu mücadelede tüm kardeş partilerimizle birlikteyiz.”

Özel, partilerinin geçmişte büyük bedeller ödediğini, genel başkanlarının tutuklandığını ve partinin kapatıldığını belirterek, tüm zorlukları milletle omuz omuza aşmayı başardıklarını ifade etti.

“47 yıl sonra büyük başarı”

Özel, 31 Mart seçimlerine dikkat çekerek CHP’nin 47 yıl sonra büyük bir başarıya imza attığını söyledi:

“31 Mart’ta büyükşehir belediye başkanlarımız, il ve ilçe belediye başkanlarımızla Türkiye nüfusunun yüzde 65’ine hizmet imkanını yakaladık.

O günden sonra ‘Bu savaş değil, bir yarıştır, bitti’ dedik. Bu seçimin kazananı CHP’dir, kaybedeni yoktur. Kimseyi verdiği oya pişman etmeyeceğiz, vermeyene ise ‘Keşke ben de verseydim’ dedirteceğiz.”

“47 yıl sabır gösterdik, onlar 47 günü hazmedemediler”

İktidarın seçim yenilgisini kabullenemediğini dile getiren Özel, şu sözleri sarf etti: “Biz 47 yıl boyunca sabır gösterdik, milletimize güvendik.

Ama karşımızdakiler 47 gün bile hazmedemediler. Seçimde kaybettikleri ilk andan itibaren demokrasiden uzaklaştılar.

Şimdi ise seçimsiz bir diktatörlüğün hevesi içindeler. Atatürk’ten miras cumhuriyete, sandığa saldırıyorlar. Ama and olsun ki adaleti de, demokrasiyi de, barışı da biz getireceğiz. Bu meydanlar getirecek, bu direniş getirecek.”

“FETÖ ile ortak oldular, anayasayı değiştirdiler”

Özel, iktidarın geçmişte FETÖ ile kurduğu ortaklığa da değindi: “Cumhuriyetin kazanımlarını özelleştirdiler, fabrikaları sattılar. FETÖ ile ortak olup devletin tüm kadrolarını ele geçirdiler.

2010 referandumunda birlikte anayasayı değiştirdiler. Balyoz ve Ergenekon kumpaslarıyla namuslu subayları, bilim insanlarını, iş insanlarını mağdur ettiler.

O dönem biz kumpas dedik, bize karşı çıktılar. Sonra kendi şımarttıklarının darbesine maruz kaldılar ve çıkıp ‘Milletim de Rabbim de affetsin’ dediler.”