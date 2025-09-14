Son Mühür- Sadece CHP değil, Türkiye nefesini tutmuş bir şekilde 15 Eylül Pazartesi günü Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkacak kararı bekliyor.

Olası bir mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa yeniden dönüş ihtimalinin konuşulduğu süreçte mahkemeden nasıl bir karar çıkacağı sorusuna cevap arayana isimlerden biri de YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ydu.

Olasılıkları madde madde sıralayan Eminağaoğlu'nun paylaşımı şöyle.

Mahkeme ne karar verebilir?



1- Ankara 42'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın değil, asliye ceza mahkemesindeki bu davaya ilişkin itiraz sürecinin beklenilmesi kararı vermişti.

a- İtiraz konusu, davaya asliye ceza mahkemesinin mi yoksa ağır ceza mahkemesinin mi bakacağı konusuna ilişkin.

b- Bu konuda Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi, AYM'ye başvurdu.

c- AYM'nin 10.9.2025 tarihli kararı sonucuna göre, davanın ağır ceza mahkemesi ile ilgisi söz konusu değil, dava asliye ceza mahkemesinde devam edecek.

2- Bundan ne anlamalı?

a- Ceza davası sonuca etkili olacaksa, ceza davası sonucunun beklenilmesine denilir. (O duruşma da 4.11.2025 tarihinde ki, o dava o duruşmada da zaten sonuçlanmayacaktır.)

Burada böyle denilmeyip, davanın hangi mahkemede görüleceği konusundaki itiraz sürecinin beklenilmesine denildi.

b- İtiraz süreci de sonuçlandı.

c- Bu durum, pazartesi günü karar verilebilir anlamına gelebilir.

d- Mahkeme, davaya ağır ceza mahkemesi bile bakmayacak, ağır bir hukuki sakatlık yok diyerek, Ankara 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gibi, RED kararı verilebilir.

e- Ankara 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl kongresi konusunda asliye ceza mahkemesinde devam eden dava olmasına rağmen, o durumu ve o davayı sonuca etkili görmeyip, o kongre hakkındaki davayı reddetmişti.

f- İtiraz süreci sonuçlandı diyerek, davayı BİR BİÇİMDE bitirebilir.

g- Kurultayda sandık konulan süreç seçim yargısı görevinde, o konuda görevsizlik kararı veya red kararı verebilir. Sandık konulmayan, divanın görev yaptığı dönemde içinde red kararı verebilir.

h- Mahkeme davayı kabul edebilir. Kabul kararı kesinleşmeden sonuç doğurmuyor. Kabul kararı durumunda, mutlaka tedbiren geçici kurul atanması gerekmiyor.

3- Bu duruşma öncesinde varlığı öğrenilen İstanbul'daki devam eden davalar, bu duruşma öncesinde istenmişti. Bunlar beklenmeyecek mi?

a- Ceza davasının beklenilip beklenilmemesi bir yana, İstanbul il kongresi hakkında ayrıca İstanbul'da açılıp devam eden davalar var ve mahkeme o dosyaları istemişti

b- İstanbul'daki davalar ile Ankara'daki davalar arasında, hukuki ve fiili bağlantı var.

c- Bunun anlamı, Ankara'daki mahkemeden birleştirme kararı ve davaların kendisinde birleştirilmesi için İstanbul mahkemelerine yazı yazması istenebilir.

d- Mahkeme bu yola giderse, birleştirme süreci sonuçlanana kadar, zaten olağanüstü ve/veya olağan kurultaylar yapılır.

e- Olağanüstü ve/veya olağan kurultaylar yapılınca eldeki davalar konusuz kalır.

4- Süre istenirse veya bir başka nedenle duruşma ertelenebilir.

a- Mahkeme bu yola giderse, yeni duruşma gününe kadar zaten olağanüstü ve/veya olağan kurultaylar yapılır.

b- Olağanüstü ve/veya olağan kurultaylar yapılınca eldeki davalar konusuz kalır.