Son Mühür- Türkiye'nin siyaset gündemini mercek altına alan Özdemir Araştırma'nın 7-11 Ağustos tarihleri arasında 31 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefon görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklandı.

Partilerin oy potansiyellerinin sorgulandığı bölümde CHP'nin AK Parti'ye göre açık ara önde olduğu görüldü. Türkiye'de her 100 seçmenden 48'i CHP'ye, 39'u AK Parti'ye, 29'u MHP'ye oy verebileceğini söylediği görüldü.

Oy verebilirim oranları;

CHP: %48,2

AK Parti: %39,7

MHP: %29,8

İYİ Parti: %22,8

Zafer Partisi: %19,7

Yeniden Refah: %18,7

Anahtar Partisi: %17,9

DEM Parti: %17,3

Seçmenin kesinlikle oy vermem dediği partilerin sorgulandığı bölümde DEM Parti yüzde 82.7'yle zirvede yer aldı.

Araştırmada her 100 seçmenden 60'ı AK Parti'ye, 51'i CHP'ye ve 70'i de MHP'ye oy vermeyeceğini söylediği görüldü.



Kesinlikle oy vermem oranları;



CHP: %51,8

AK Parti: %60,3

MHP: %70,2

İYİ Parti:%77,2

Zafer Partisi: %80,3

Yeniden Refah: %81,3

Anahtar Partisi: %82,1

DEM Parti: %82,7

Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?



Türkiye’nin sorunlarını çözme konusunda halkın nabzının ölçüldüğü araştırmada her 100 seçmenden 56'sının hiçbir partiye güvenmediği ortaya çıktı.

AK Parti’nin başarılı olacağını düşünenlerin %15,7, CHP’nin başarılı olacağını düşünenlerin ise %17,1 olduğu Ağustos ayı araştırmasında kararsızların oyunun geçtiğimiz Temmuz ayına göre %3 arttığı görüldü.