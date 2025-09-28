Son Mühür/ Begüm Mol- Son olarak Annem Ankara dizisiyle ekrana gelen Bergüzar Korel, daha önce 25 kilo vererek gündeme gelmişti. Ancak yaz döneminde yeniden kilo alan Korel, formuna kavuşmak için yeni bir sürece girdi.

Sıkı spor kampı başladı

Diyetin yanı sıra yoğun bir spor programına da başlayan üç çocuk annesi oyuncu, sosyal medya hesabından spor yaptığı anları paylaştı. Mat üzerinde ağırlık topuyla çalıştığı görüntüsüne, “Kalça yukarı kalkmıyor hocam” notunu düştü.

“Keşke yediklerimiz kas olarak dönse”

Zorlandığını dile getiren Korel, esprili bir paylaşım daha yaparak “Keşke yediklerimiz bize kas olarak dönse. Düşünsenize kruvasanlar omuzlarda gayet iyi dururdu bence” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden destek yağdı

Korel’in paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sağlığına ve formuna odaklanacağını belirten oyuncuya, takipçilerinden destek mesajları yağdı.