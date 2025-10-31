Son Mühür - 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ikinci evliliğini yaptığı eşi Gülseren Ceylan’a lüks bir sürpriz yaptı. Erbil, Ağustos ayında nikah masasına oturduğu 26 yaşındaki eşine yaklaşık 10 milyon TL değerinde bir otomobil hediye etti. Hediye, çiftin düğününden hemen sonra gündeme geldi.

Barış ve evlilik kararı

Erbil ve Ceylan, medyada sık sık konuşulan tartışmalar ve skandal haberlerin ardından ilişkilerini sürdürmeye karar verdi. Çift, barışmalarının hemen ardından Yeniköy’deki evlerinde sade bir törenle evliliklerini resmileştirdi. Evlilik, özellikle aralarındaki 40 yıllık yaş farkı nedeniyle uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Lüks Hediye Ceylan’ı sevindirdi

Şovmen, eşiyle arasındaki 40 yıllık yaş farkına dair haberlerin gölgesinde, Gülseren Ceylan’ı mutlu etmek için hediyeyi sürpriz olarak takdim etti. Eşi aracıyla görüntülense de Ceylan, basının sorularını yanıtsız bıraktı.