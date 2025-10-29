Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim sabahı yaşanan yedi katlı bina çökmesi, bölgede büyük bir üzüntüye yol açtı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan ani çökme sonucu çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Olayda en çok dikkat çeken isimlerden biri, enkazda yaşamını kaybeden 12 yaşındaki Emir Bilir oldu.

Bina çökmesinin ardından AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın açıklamasına göre, enkazda bir kadın sesi alınırken, 627 görevli ailelere ulaşmak için aktif biçimde çalıştı. Bilir ailesi, binanın ikinci katında kiracı olarak oturuyordu.

Emir Bilir kimdir?

Emir Bilir, Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşında bir çocuktu. Olay günü ailesiyle birlikte binanın ikinci katında bulunuyordu. Enkaz altında kalanlar arasında Emir’in anne ve babası Levent ve Emine Bilir ile kardeşleri Nisa ve Dilara Bilir de vardı. Emir Bilir’in hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınları başta olmak üzere, bütün ülkede büyük bir acı meydana getirdi. Arama kurtarma ekipleri, yoğun çalışmalar sonunda Emir’in cansız bedenine ulaştı. Aile, binada kiracı olarak oturuyordu.

Olayın teknik detayları ve istatistikler

Yedi katlı binanın çökme nedeni henüz kesinleşmedi, fakat uzmanlar zemin dengesizlikleri ve mühendislik hatalarını muhtemel sebep olarak değerlendiriyor. Binada eczane işletmesi, üç dubleks daire ve 2012 yılına ait yapı ruhsatı bulunduğu açıklandı. Gebze Belediye Başkanı, binanın iskanını 2013’te aldığını belirtti. Olay sonrası çevredeki dokuz bina tahliye edilip mühürlendi. ANKA Arama Kurtarma Derneği yetkilileri, enkazın sol tarafında meydana gelen yıkım nedeniyle kolon ve kirişlerin büyük oranda ayakta kaldığını, ancak bir katın düzgün yapılmadığı tespitini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmaları ve süreç

AFAD’dan alınan bilgilere göre 627 personel arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ekipler, enkazda yaşam koridoru oluşturarak içerideki sesleri daha iyi duyabilmek için zaman zaman sessizlik anonsları yaptı. Kurtarma köpekleri, teknik ekipler ve çeşitli cihazlarla arama çalışmaları sürdü. Binanın altındaki eczane işletmecisi, yapıda gözle görülür çatlak olmadığını belirtti, ancak olayın ardından yapı kusurları gündeme geldi. Valilik ve ilgili kurumlar, önceliğin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak olduğunu açıkladı.

Gebze’deki bu felaket, yapı güvenliği ve denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili uzmanlar ve yetkililer, soruşturmayı sürdürürken kamuoyunda teknik nedenlerin ve ihmallerin tartışılması bekleniyor.