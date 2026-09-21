Son Mühür / YENİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “çıkar amaçlı suç örgütü” ve “rüşvet” soruşturması kapsamında 8 Ağustos 2026 tarihinde tutuklandı. Yaklaşık 44 gündür tutuklu bulunan Özalper için YENİ Parti yönetimi tarafından sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

“YENİ Parti Manisa Kurucu İl Başkanımız İlksen Özalper 44 gündür tutuklu!” başlığıyla yayımlanan açıklamada, Özalper’in 8 Ağustos 2026’dan bu yana Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu belirtilerek, hakkındaki iddiaların asılsız olduğu ve tutukluluğun siyasi bir operasyon niteliğinde olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, İlksen Özalper’in ortada herhangi bir üyesi, yapısı veya faaliyeti bulunmadığı öne sürülen bir örgütü “kurmak ve yönetmekle” suçlandığı iddia edildi. Savcılık aşamasında söz konusu yapıya ilişkin Özalper’e herhangi bir soru dahi yöneltilemediği savunularak, var olmayan bir örgütün lideri ilan edildiği öne sürüldü.

YENİ Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Özalper’in herhangi bir dahlinin bulunmadığı ve şahsi hesaplarında gerçekleşmediği belirtilen para transferlerinin de dosyaya suç unsuru olarak konulduğu iddia edildi. Söz konusu para hareketlerinin yasal olduğu savunularak, başkaları arasında gerçekleşen işlemler üzerinden suç oluşturulmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir imar değişikliği üzerinden gündeme gelen rüşvet iddialarına da değinildi. Söz konusu işlemin Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP yönetiminde olduğu 2024 öncesi döneme ait olduğu ve onay yetkisinin doğrudan Bakanlıkta bulunduğu ileri sürüldü. YENİ Parti, İlksen Özalper’in bu sürece ne siyaseten ne de hukuken dahil olabileceğini savundu.

Partinin açıklamasında ayrıca 2 milyon ABD doları tutarında bir rüşvet iddiasının ortaya atıldığı belirtilerek, bu iddianın dayanağı olduğu ileri sürülen gizli tanık ifadesine ilişkin de itirazlarda bulunuldu. Kısıtlılık kararı gerekçe gösterilerek söz konusu ifadenin gösterilmediği belirtilen açıklamada, ifadenin bulunup bulunmadığı, kim tarafından ve hangi tarihte verildiğinin dahi öğrenilemediği ileri sürüldü.

YENİ Parti yönetimi, Özalper’in ailevi durumuna da dikkat çekti. Açıklamada, nadir görülen Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) hastası olduğu belirtilen İlksen Özalper’in demans hastası babasından ve 7 yaşındaki oğlundan ayrı kaldığı ifade edildi. Tutukluluğun hukuki bir tedbir olmaktan çıkarak cezalandırma yöntemine dönüştüğü savunuldu.

YENİ Parti tarafından yapılan açıklamanın sonunda, İlksen Özalper’in tutukluluğunun sona erdirilmesi ve derhal serbest bırakılması talep edildi. Parti yönetimi, Özalper hakkında yöneltilen iddiaların kamuoyunda tartışılması gerektiğini belirterek, tutukluluğun devam etmesine tepki gösterdi.