Manisa Ticaret Borsası tarafından yeni eğitim öğretim yılı kapsamında hayata geçirilen “Ayni Eğitim Desteği” programı kapsamında 450 ilköğretim öğrencisine eğitim desteği verildi. TOBB’un öncülüğünde, Manisa Ticaret Borsası’nın katkılarıyla gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunması amaçlandı.

Düzenlenen programa Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkasap, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Efe, Manisa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Cahit Yayman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yağız Kaya, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Yılmaz ve Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılankatıldı.

Eğitime destek geleceğe yatırım

Programda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkasap, eğitime yönelik desteklerin öğrencilerin geleceğine ve ülkenin yarınlarına yapılan önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Özkasap, Manisa Ticaret Borsası olarak öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla eğitim yardımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Eğitimin ülkenin ve gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Özkasap, öğrencilere sunulan her türlü desteğin yalnızca onların eğitim yolculuklarına katkı sağlamadığını, aynı zamanda geleceğe yapılan değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

Özkasap, “Manisa Ticaret Borsası olarak öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek olmak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

Uğurelli’den destek modeline övgü

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise programda yaptığı konuşmada, küçük bir desteğin öğrencilerin hayatında önemli bir fark oluşturabileceğine dikkat çekti.

Uğurelli, “Ufacık bir dokunuş, hayat yolundaki çok büyük bir engeli ortadan kaldırmaya yeter. Bazen bir kitap, bazen bir çanta, bazen bir üniforma… Lakin burada asıl amaç işin maddi değeri ya da kıymeti değildir. Burada verilmeye çalışılan mesaj; ‘Ben senin arkandayım çocuğum’ demektir. ‘Ben seni görüyorum’ demektir. ‘Bizim varlığımız senin varlığınla hemhâldir’ demektir” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen destek programını değerli bulduğunu belirten Uğurelli, uygulanan modelde yardımda bulunanlarla desteği alan öğrencilerin karşı karşıya gelmemesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uğurelli, “Veren el, alan eli görmüyor. Dolayısıyla kıymeti harbiyesi bizim nazarımızda bir kat daha büyük” dedi.

Öğrencilerin yardım aldıkları için kendilerini mahcup hissetmemelerinin önemine değinen Uğurelli, okul müdürlerinin desteğiyle ihtiyacı olan çocuklara desteklerin herhangi bir şekilde ayrıştırılmadan ulaştırıldığını söyledi.

Uğurelli, sistemin öğrencilerin ihtiyaç duydukları ürünleri kendilerinin seçerek alışveriş yapabilecekleri şekilde kurgulandığını belirterek, “Çocuklarımızı yaptığımız yardım, destek ya da ‘Senin ihtiyacın var’ cümlelerinin altında ezmeden, tam tersine yücelterek desteklemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında hayata geçirilen çalışma ve destek modeli dolayısıyla Manisa Ticaret Borsası’na teşekkür eden Uğurelli, “Bu kıymetli çalışma ve yöntem için Ticaret Borsamıza, kıymetli başkanımıza ve onun kıymetli ekibine ziyadesiyle şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programda öğrencilerin başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri temenni edilirken, sağlanan desteğin öğrenciler ve aileleri için hayırlı olması dileğinde bulunuldu.