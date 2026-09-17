Kaza, Salihli’de Gümüşçayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Ergül’ün kullandığı 45 AGG 564 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan tır dorsesine çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralandı

Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Hasan Hüseyin Ergül, ağır yaralandı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Ergül, ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi sürdürülen 31 yaşındaki Hasan Hüseyin Ergül, 5 gündür yaşam mücadelesi veriyordu.

5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ergül’den bugün acı haber geldi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Hüseyin Ergül, hayatını kaybetti.

12 Eylül gecesi meydana gelen kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Ergül’ün, 5 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye neden oldu.