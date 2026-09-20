Manisa'da husumetlilerini arayan silahlı saldırgan, kalabalık bir çay bahçesinde dehşet saçtı. 18 yaşındaki şüpheli Y.C.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, olayla hiçbir ilgisi bulunmayan bir müşteriyi hastanelik etti. Asıl hedefler ise yara almadan kaçmayı başardı.

Çay bahçesinde silahlı baskın

Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi'nde yaşandı. İzmir Caddesi üzerindeki bir çay bahçesinde oturan grup, bir anda Y.C.'nin silahlı baskınına uğradı. Husumetli olduğu kişilerin mekanda bulunduğunu öğrenen Y.C., adrese gelir gelmez belinden çıkardığı tabancayı ateşledi. Kurşunların hedefindeki kişiler masalardan kalkarak hızla etrafa dağıldı. Ortalık saniyeler içinde karıştı. Silahlı gencin asıl hedefleri, bu kargaşada izlerini kaybettirerek saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Seken kurşunlar başka masayı vurdu

Namlu başkasına dönüktü ama bedeli S.K. ödedi. Kendi masasında oturup çay içen S.K., tabancadan sekip yön değiştiren kurşunların hedefi oldu. Bacağına isabet eden iki mermiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine çay bahçesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralı S.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Acilen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen yaralının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

