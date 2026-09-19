Son Mühür / Manisa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü Balkan müziği sanatçısı Goran Bregović’i Sardes Antik Kenti’nde Manisalılarla buluşturacak.

Lidya uygarlığının başkenti olan ve tarihi önemiyle öne çıkan Sardes, binlerce yıllık atmosferinde önemli bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Balkan müziğinin güçlü ritimlerini farklı kültürlerin ezgileriyle bir araya getiren Bregović, özel gecede sevilen eserlerini seslendirecek. Tarih ve müziğin buluşacağı konserin, Manisa’nın kültür ve sanat etkinlikleri arasında dikkat çeken organizasyonlardan biri olması bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Sardes’in tarihi değerlerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya önem verdiklerini belirterek tüm Manisalıları konsere davet etti. Dutlulu, Sardes’in dünya müziğinin önemli isimlerinden Goran Bregović’i ağırlayacağını ifade ederek Manisa’nın tarihini, kültürünü ve sanatını bir araya getiren bu özel gecede hemşehrileriyle birlikte olmak istediklerini söyledi.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserin biletleri, 19 Eylül Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Biletinial platformu üzerinden temin edilebilecek. Goran Bregović, 3 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Sardes Antik Kenti’nde sahne alacak.