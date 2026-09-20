Son Mühür / Kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sarıgöl Belediye Başkanı Ekrem Yıldız, geçmiş dönem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri, belediye başkanları, Ülkü Ocakları temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay seçilirken, Divan Başkan Yardımcılığına Ali Uçak getirildi. Divan üyeliklerinde Cüneyt Tosuner ve Abdürahim Demirezen yer alırken, Divan Katipliğine Sezer Berkay Çelikkanat, diğer Divan üyeliğine ise Mehmet Başkak seçildi.

Kongrede konuşan Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin selamlarını ve başarı dileklerini katılımcılara iletti. Kongrenin Manisa, MHP teşkilatı ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Akçay, faaliyet ve mali raporların okunmasının ardından siyasi konuşmalar ile dilek ve temenniler bölümüne geçileceğini belirtti.

Kongrede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı da delegelere sunuldu. Bahçeli mesajında, MHP’nin 15. Olağan Kongre sürecinin 27 Nisan 2026 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda 7 Mayıs 2026’da Samsun’dan başlatıldığını belirtti. Kongrelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulunan Bahçeli, Milliyetçi Ülkücü Hareket’in Türk milletinin birlik ve dirliğinin teminatı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinin güvencesi olma anlayışını sürdüreceğini ifade etti.

Bahçeli mesajında Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının Türk milletinin yüzyılı olması hedefini de vurgularken, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesi ve Türkiye’nin önündeki engellerin kaldırılması açısından tarihi önem taşıdığını belirtti. Bahçeli ayrıca kongrede görev alan teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Kongrenin en önemli gündem maddelerinden biri ise il başkanlığı seçimi oldu. Tek aday olarak seçime giren Nurullah Savaş, delegelerin oylarıyla MHP Manisa İl Başkanı seçildi. Açılan sandıklarda toplam 325 oy kullanılırken, 316 oy geçerli, 9 oy ise geçersiz sayıldı.

Konuşmasında Manisa’nın tarihi ve milli mücadeledeki yerine dikkat çeken Savaş, MHP’nin geçmişten geleceğe uzanan siyasi anlayışını anlattı. Ülkücü hareketin geçmişte yaşadığı zorluklara ve hayatını kaybeden ülkücülere de değinen Savaş, partinin geçmişten gelen bir mirası taşıdığını ifade etti.

Savaş, Cumhur İttifakı ve önümüzdeki seçimlere ilişkin hedeflerini de açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için çalışacaklarını belirten Savaş, Manisa’nın TBMM’de daha fazla milletvekiliyle temsil edilmesi için de mücadele edeceklerini söyledi.

2029 yerel seçimlerine ilişkin de mesaj veren Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 17 ilçede Cumhur İttifakı belediyelerini yeniden kazanmaya yönelik çalışma yürüteceklerini ifade etti. Savaş, mevcut yerel yönetimlere yönelik eleştirilerde bulunarak Manisa’nın sorunlarını çözemeyen ve kenti geleceğe taşıyamayan bir yerel yönetim anlayışı bulunduğunu savundu.

Savaş ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecine destek verdiklerini belirterek, Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Manisa’da 17 ilçenin teşkilat yapısının tamamlandığını belirten Savaş, yeni dönemde ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade etti.

Kongrede konuşan MHP MYK Üyesi Ali Uçak ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Manisa’nın MHP açısından önemine dikkat çeken Uçak, teşkilat içerisinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Uçak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, TBMM’de Cumhur İttifakı’nın güçlü şekilde temsil edilmesi ve 2029 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile 17 ilçede Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışacaklarını söyledi.

“Terörsüz Türkiye” sürecine de değinen Uçak, sürecin Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti. Teşkilat içerisinde küskünlük ve kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirten Uçak, MHP’nin işçi, emekli, genç ve kadınların yanında olacağını dile getirdi.

Uçak, konuşmasının sonunda Manisa’nın 17 ilçesinde daha fazla vatandaşa ulaşacaklarını belirterek, teşkilatın yeni dönemde daha yoğun çalışacağını söyledi.

Savaş’ın yönetim kadrosu belli oldu

Kongrede Nurullah Savaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu Asil üyeleri: Emrehan Sallıtepe, Şaban Göçmen, Adem Akar, Recep Kaya, Aziz Pekdurlan, Osman Çimenoğlu, Mustafa Erten, Mustafa Kürşat Evrenos, Mustafa Genç, Sezer Berkay Çelikkanat, Bahadır Vardar, Ümit Kanyılmaz, Ali Koşaroğlu, Tuğba Yılmaz, Orçun Semizler, Bekir Şensöz, Zeki Öztürk, Ahmet Aker, Muammer Babuş, Hakverdi Yılmaz, Buğra Görgülü, Çelebi Aslan, Celalettin Çabuk ve Halit Okar.

Yönetim Kurulu Yedek üyeleri: Ertuğrul Dilsat Oruç, Şevket Arık, Selma Yamanol, Nevin Kaleli, Neşe Toz, Hediye Özsoy, Hülya Toper, Bayram Tokgöz, Mikail Karabacak, Hilal Nur Balcı, İsmail Vardaroğlu, Ali Tetik, Oğuzhan Çırakoğlu, Necmi Şırınkaya, Şengül Yiğit, Arzu Ürkonç, Burak İlkay Kırbıyıkoğlu, Serhat Demirkan, Ayhan Şenöz, İbrahim Gültekin, Erkan Turantekin, Ümit İçtenal, Sinan Göksel ve Engin Aşçı.

Üst Kurul Delegeleri asil listesinde Hüseyin Akgül, Nurullah Savaş, Mesut Bayram Laçalar, Mehmet Ödevli, Ömer Baysal, Emrehan Sallıtepe, Cüneyt Tosuner, Doğan Ensivri, Mehmet Başkak, Mustafa Karakaş, Osman Baran, Turgut Yıldızhan, Muammer Aydın, Şaban Koçak, Hüseyin Sönmez, Ahmet Serdar Dikmen, Sadullah Kılıç, Hafize Gürcan, Ahmet Erol, Yunus Oğan, Emre Taşkıran, Ali Özkan, İsa Kayhan, Burak Bozdemir, İzzet Erbayraktar, Veysel Çınar, Aziz Pekdurlan, Ümit Yaşar İşkör, Metin Şahin, Recep Kaya, Osman Çimenoğlu ve Şaban Göçmen yer aldı.

Üst Kurul Delegeleri yedek listesinde ise Ayhan Türkgüler, Mustafa Kürşat Evranos, Buğra Görgülü, Mustafa Genç, Tolga Candemir, Tuğba Yılmaz, Hilal Nur Balcı, Selma Yamanol, Zeki Öztürk, Mustafa Erten, Çelebi Aslan, İbrahim Göktuğ, İbrahim Pelisliler, Serkan Özşen, Ahmet Durduran ve Halit Okar yer aldı.

İl Disiplin Kurulu asil üyeleri Galip Karagözler, Mesut Bayram Laçalar, Mehmet Ödevli, Ömer Baysal, Ahmet Durduran, Ayhan Türkgüler ve Orhan Haşim Elmalı olurken, yedek üyeler Ali Cengin, Mehmet Gönlüpekacık, Halim Işık, Hasan Güleç, Kadir Kurt, Kadir Çitçi ve Mustafa Zeybek olarak belirlendi.

Kongrede sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da sahne alırken, program Nurullah Savaş başkanlığındaki yeni yönetimin göreve başlamasıyla tamamlandı.