Denizli'den Balıkesir'e uzanan gece yolculuğu, Kırkağaç yakınlarında kabusa dönüştü. Saatler 03.00'ü gösterdiğinde 20 ATL 301 plakalı yolcu otobüsü, Balıkesir-Kırkağaç Karayolu'nda kontrolden çıkarak savruldu. 37 kişinin bulunduğu araçta büyük panik yaşandı. Bilanço ağır: 18 yolcu yaralı.

Gecenin karanlığını bölen kazada yolcuların büyük kısmı olaya uykuda yakalandı. Fren seslerinin ardından gelen şiddetli çarpma, otobüsün içini saniyeler içinde adeta can pazarına çevirdi.

Şoför ve kadın muavinin durumu kritik

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kurtarma çalışmaları saniyelerle yarışarak başladı. Kazada en ağır darbeyi doğrudan aracın ön bölümünde bulunanlar aldı. Otobüs şoförü ve kadın muavinin durumları ciddiyetini koruyor. Hayati tehlikesi bulunan her iki personel de ilk müdahalenin hemen ardından sevk edildi.

Ambulanslar gece boyunca hastaneler arasında mekik dokudu. Ekipler dört yaralıyı Balıkesir’e, sekiz kişiyi Akhisar’a, bir kişiyi ise Saruhanlı’ya yetiştirdi. Kalan yaralıların tedavisi Kırkağaç ilçe hastanesinde sürüyor.

19 Yolcu facianın kıyısından döndü

Otobüste bulunan 19 kişi o korkunç sarsıntıyı şans eseri yara almadan atlattı. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yolcular, güvenlik amacıyla yol kenarına alındı. Çaresiz bekleyiş çok sürmedi. Ekiplerin koordinesiyle bölgeye çağrılan farklı bir firmaya ait yolcu otobüsü, kazazedeleri alarak Akhisar Otogarı'na güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Gün ağarırken geriye kalanlar yollarına devam etti

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kazanın şiddeti ve bıraktığı izler daha net gözler önüne serildi. Yoldan çıkan otobüs, dev bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle çekildi. Trafik akışı ekiplerin kontrolünde sağlanırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay doğrudan kaza mahalline geldi. Sahadaki enkaz kaldırma çalışmalarını denetleyen Oktay, emniyet yetkililerinden detaylı bilgi aldı.