Son Mühür- Bir süre önce cezaevinden çıkan fenomen Dilan Polat, özgürlüğüne kavuşmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Özel hayatında yaşadığı sorunlar, gündemden düşmesine engel olmadı.

Evden kovuldu

Sosyal medyada sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çiftinde, iplerin yeniden gerildiği öne sürüldü. Dilan Polat, eşi tarafından evden kovulduğunu belirterek, “Aramızda bir süredir iletişim azalmıştı” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Sıla Doğu’ya sığındı

Evden ayrılmak zorunda kalan Polat, soluğu kız kardeşi Sıla Doğu’nun yanında aldı. Bu süreçte arka arkaya açıklamalarda bulunan fenomen isim, “Komedi sebepler bahane arıyor” diyerek eşine tepki gösterdi.

“Hepinize bu evden gidin dedi”

Yaşanan tartışmaları sosyal medyadan paylaşan Polat, “Basbayağı hepiniz bu evden gidin dedi” sözleriyle yaşadığı şoku anlattı. Kocasının kendisine “deli muamelesi” yaptığını da dile getirdi.

Gece boyunca paylaşımlarına devam etti

Gece boyunca ardı ardına açıklamalar yapan Polat, takipçilerine duygu dolu mesajlar iletti. Fenomen isim, yeni bir sayfa açacağının sinyalini vererek, “Yarın hayatımın ilk günü” ifadelerini kullandı.