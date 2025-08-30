Son Mühür- Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ATV’nin yeni dizisi “Aile Bir İmtihandır” ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OGM Pictures imzalı yapım, daha başlamadan televizyon gündemine oturdu.

“Avukat Çağla” karakteri belli oldu

Dizide İmirzalıoğlu’nun partneri olarak merakla beklenen “Avukat Çağla” karakterine kimin hayat vereceği uzun süredir konuşuluyordu. Kulislerde adı geçen Afra Saraçoğlu’nun, prensipte teklife “evet” dediği öğrenildi.

Afra Saraçoğlu kararını değiştirdi

Saraçoğlu’nun, OGM Pictures’ın “Pera” dizisini tamamladıktan sonra bir süre ana akım projelerde yer almamayı düşündüğü iddia edilmişti.

Genç oyuncunun bu kararından vazgeçtiği ve “Aile Bir İmtihandır” için prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.

“Cerrah Doğan” ve “Avukat Çağla”

Kenan İmirzalıoğlu dizide “Cerrah Doğan Hancıoğlu” karakterini canlandıracak. Afra Saraçoğlu ise “Avukat Çağla” rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yapım ekibi, bu güçlü birlikteliğin yeni sezona damga vuracağı görüşünde.

Çekimler eylülde başlıyor

Merakla beklenen dizinin çekimleri eylül ayının ortasında başlayacak. Yapımcı OGM Pictures, diziyi şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında konumlandırıyor.