Son Mühür- Oyuncu Cem Uçan, gazeteci Türker İnan’ın YouTube kanalına konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili kişisel izlenimlerini paylaştı. Erdoğan’la bugüne kadar birçok kez bir araya geldiğini söyleyen Uçan, bu karşılaşmalardan edindiği izlenimlerin kendisi için oldukça olumlu olduğunu belirtti.

“Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam”

Programda yöneltilen “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hiç denk geldiniz mi?” sorusuna yanıt veren Uçan, Erdoğan’ın kendisini sevdiğini ifade ederek, “Çoğu kez bir araya geldik. Sever de beni sağ olsun. Müthiş bir insan, inanılmaz bir adam” dedi.

“Onu tanısanız fikriniz değişir”

Payitaht, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Osmanlı gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Uçan, Erdoğan’la ilgili düşüncelerini aktarırken özellikle muhalif arkadaşlarına sık sık benzer şeyler söylediğini dile getirdi. Uçan, “Bazı muhalif arkadaşlarım var. Diyorum ki; sizi Sayın Cumhurbaşkanımızla 10 dakika bir odaya koysunlar. İki dakika konuşsa, boynuna sarılarak çıkarsınız o kapıdan. Öyle bir aurası var. Unutmuyor, inanılır gibi değil” ifadelerini kullandı.