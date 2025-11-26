Son Mühür- Yalova’da evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, ortaya atılan yeni iddia nedeniyle genişletildi. Ailenin bakıcısının oğlu Osman Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i hedef alan çarpıcı iddialarda bulundu.

“Öldürmem için bana teklifte bulundu”

Osman Yıldız, paylaşımında Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürmesi için kendisine birden fazla kez teklif götürdüğünü iddia etti. Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık bir ay önce bana 5-6 kez ‘annemi bıçakla veya silahla öldür’ yönünde teklifte bulunmuştur. Bana, ‘Evin arka tarafında bir giriş var, orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin’ şeklinde yönlendirmelerde bulundu.”

“Bir daire vereceğini söyledi”

Yıldız, bu teklifleri her defasında reddettiğini belirterek, devamında şu sözlere yer verdi:

“Bu eylemi gerçekleştirmem durumunda bana bir daire vereceğini, hatta ‘Burada annenle birlikte yaşarsın’ dediğini söyledi. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir.”

“Cinayeti tek başına işlemiş olabileceğini düşünmüyorum”

Osman Yıldız, olay gecesi Güllü’nün ölümünün tek kişi tarafından gerçekleşmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu savunarak, “Tek başına yaptıysa dahi ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim kanaatim, evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir” şeklinde konuştu. Yıldız, paylaşımının bir ihbar niteliğinde olduğunu belirterek savcılığa ayrıntılı ifade vereceğini açıkladı.

Savcılık iddiaları ihbar kabul etti

Sabah’tan Kerim Cengil’in haberine göre, Yıldız’ın sosyal medya açıklamaları Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar olarak kabul edildi. Bunun üzerine savcılık, Osman Yıldız ve annesi Mukadder Çakır’ı ifadeye çağırdı. İkilinin ifadelerinin alındığı, soruşturmanın yeni iddialar doğrultusunda genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.