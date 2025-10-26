Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü’nde 22 Ekim’de gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya giren ve bir daha çıkamayan İrlandalı turist Antony Damien Smith’in cansız bedeni bulundu.

AFAD, deniz polisi, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) ile Side Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin beş gündür sürdürdüğü arama çalışmalarında bugün sonuca ulaşıldı. Su altı robotu ve drone destekli taramada 30 ila 60 metre derinlikte yapılan incelemede Smith’in bedeni 22 metre derinlikte tespit edildi.

Belirlenen noktaya dalış yapan Jandarma SAK ekibi, Smith’in cansız bedenini sudan çıkardı. Turistin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın Geçmişi

İrlanda vatandaşı Antony Damien Smith, Alanya’da tatil yaptığı sırada kız arkadaşıyla birlikte Manavgat’taki Oymapınar Barajı’nda düzenlenen tekne turuna katılmıştı. 22 Ekim’de yüzmek için suya giren Smith, bir süre sonra gözden kaybolmuş, kız arkadaşının ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama başlatılmıştı.

İrlandalı turistin ölümü, bölgedeki turist güvenliği ve tur organizasyonlarında alınan önlemleri yeniden gündeme getirdi.