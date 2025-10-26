Muğla’nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağası Araştırma, Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 10 deniz kaplumbağası ile 5 yavru, Cumhuriyet’in 102. yılı etkinlikleri kapsamında yeniden denizle buluşturuldu.

Çeşitli nedenlerle yaralanan “Umay”, “İrem”, “Dylan”, “Bumin”, “Pınar”, “Hilal Su”, “Defne”, “Aygün”, “Nihal” ve “Canan” isimli kaplumbağalar, DEKAMER uzmanlarının gözetiminde yapılan rehabilitasyon sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.

İyileşen kaplumbağalar, Dalyan Mahallesi’ndeki İztuzu Plajı’nda düzenlenen törende denize bırakıldı. Etkinliğe çok sayıda protokol üyesi, yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı katıldı.

“Onları yeniden denize kavuşturmak büyük mutluluk”

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının doğdukları kumsalları hiç unutmadıklarını hatırlatarak, “Yıllar önce bu kumsalda doğup büyüyen canlıları tedavi edip yeniden denize göndermek bizim için çok özel bir duygu,” dedi.

Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla bu yılki etkinliği “Aile Yılı” temasıyla gerçekleştirdiklerini belirten Kaska, “Bu kapsamda 4 yeşil deniz kaplumbağası, 6 caretta caretta ve 5 yavruyu aileleriyle birlikte denize uğurladık,” ifadelerini kullandı.

“40 bin yavru denize ulaştı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise Muğla kıyılarının doğal yaşam açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bolat, “Bu yıl yaklaşık 800 yuvadan 40 bin yavru denize ulaştı. İztuzu gibi hassas bölgelerin korunması için büyük çaba gösteriyoruz. Burası sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en özel plajlarından biri,” dedi.

Töreni izlemeye gelen yerli ve yabancı turistler ise kaplumbağaların denize doğru yolculuğunu heyecanla takip etti.