Ailesinin iş çevresi ve İstanbul’daki etkinliği ile dikkat çeken Albayrak, aktif iş yaşamının yanı sıra sosyal ortamlardaki yerini de sağlamlaştırıyor. Özellikle genç yaşına rağmen farklı sektörlerde elde ettiği tecrübeler ve eğitimini prestijli bir üniversitede tamamlaması, kamuoyunda adının daha sık anılmasına sebep oldu.

Öykü Albayrak kimdir?

Öykü Albayrak, Şebnem ve Ergenekon Albayrak çiftinin kızı olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatı boyunca başarılı bir grafik çizen ve Sabancı Üniversitesi’nden mezun olan Albayrak, iş dünyasına kısa sürede dahil oldu. Özellikle Mastercard bünyesinde Business Consultant (İş Danışmanı) olarak çalışıyor ve iş dünyasında aktif rol alıyor. Kariyerinde kısa sürede yükselmesi, Albayrak’ın profesyonel çevrede adından sıkça söz ettirmesini sağladı.

Genç yaşına rağmen, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirkette görev alması ve kısa sürede tecrübe kazanması, onun kariyerini farklı bir noktaya taşıdı. LinkedIn profilinde de özellikle, İstanbul’da aktif ve geniş bir network içinde çalıştığı görülüyor. İş hayatının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de zaman zaman yer aldığı belirtiliyor.

Tuncay Tacir'in eşi Öykü Albayrak nereli, ne iş yapıyor?

Albayrak’ın kökeni ve memleketi, İstanbul’a dayanıyor. Hem ailesinin köklü İstanbul geçmişi hem de kendi eğitim ve iş yaşamının bu şehirde devam etmesi, onun şehre olan bağlılığını güçlendiriyor. İş dünyasında Mastercard’daki görevinin yanında, çeşitli sosyal projelerde ve etkinliklerde de yer alıyor. Genç yaşına rağmen iş dünyasında yakaladığı başarı, Albayrak’ın kariyer yolculuğunun dikkatle takip edilmesine vesile oluyor.

Albayrak’ın Tuncay Tacir ile evliliği, başta iş ve cemiyet dünyası olmak üzere birçok çevreden insanı bir araya getirdi. Özellikle Haliç kıyısındaki görkemli düğün töreni ile birlikte, Albayrak’ın hem özel hem de iş yaşamındaki başarı yolculuğu daha da fazla ilgi çekti. İş dünyasında aktif olmasıyla birlikte, sosyal çevresinin sunduğu imkanları da başarılı biçimde değerlendirdiği görülüyor.

Düğünde yer alan isimler ve organizasyonun İstanbul’un popüler mekanlarından birinde gerçekleştirilmesi, ailenin hem ekonomik hem de sosyal güç anlamında önemli bir konumda olduğunu bir kez daha gösterdi. Sonuç olarak, Öykü Albayrak iş dünyasındaki yükselişi ve sosyal çevresiyle önümüzdeki dönemde de adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.