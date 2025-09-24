Robbie Williams’ın Türk eşi Ayda Field, son günlerde İstanbul konseriyle yeniden ilgi odağı oldu. Hem oyunculuk kariyeri hem de Türk kökenli olmasıyla sıkça gündeme gelen Ayda Field, televizyon dizilerinden müzik dünyasına uzanan çok yönlü bir isim. Robbie Williams ile olan evliliği sayesinde, özellikle Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi kazanan Field’ın biyografisi merak ediliyor.

Ayda Field kimdir?

Gerçek adı Ayda Sabahat Evecan olan Ayda Field, 17 Mayıs 1979’da Los Angeles, Kaliforniya’da doğdu. Babası Türk reklamcı Haldun Evecan, annesi ise Amerikalı film yapımcısı Gwen Field’dır. Ailesi o henüz çocukken ayrıldı ve Ayda Field, annesiyle büyüdü. Harvard-Westlake okulunda eğitim aldıktan sonra Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Politika ve Ekonomi eğitimi gördü; ardından Columbia Üniversitesi’nde hukuk bölümüne kayıt yaptırdı ancak televizyon teklifleri gelince eğitimini yarıda bıraktı.

Televizyon kariyerine NBC’nin popüler pembe dizisi “Days of Our Lives” ile adım attı. Komedi ve drama alanında ABD ve İngiltere’de çeşitli dizilerde rol aldı; “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Back to You”, “Loose Women” ve “X Factor UK” gibi projelerde kendisini gösterdi. Ayda Field, İngiliz televizyonunda da yer aldı ve özellikle komedi sit-comlarında adından söz ettirdi.

Aslen nereli, kaç yaşında?

Ayda Field aslen Türk kökenli; babası Haldun Evecan’ın kökleri Türkiye’ye uzanıyor. Anne tarafından ise Amerikan ve Yahudi asıllı. Field, 1979 doğumlu yani 2025 itibarıyla 46 yaşında. Los Angeles, Kaliforniya’da doğup büyüdü; hayatı boyunca hem ABD’de hem İngiltere’de yaşadı. İngilizce’nin yanı sıra Türkçeyi ve Fransızca ile İtalyancayı da iyi seviyede konuşabiliyor.

Ayda Field, 2010 yılında Beverly Hills’te Robbie Williams ile evlendi ve çiftin dört çocuğu bulunuyor. Robbie Williams ile olan mutlu evlilikleri ve sanat dünyasındaki uyumlarıyla sıkça magazin basınında yer buluyor. Ayda Field hem Türk kültürel köklerini koruyarak hem de uluslararası projelerde başarılar elde ederek kariyerini sürdürüyor. Şimdi ise Robbie Williams’ın İstanbul konseriyle yeniden Türkiye’nin gündeminde adından söz ettiriyor.