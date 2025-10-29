Outlook ve Microsoft Mail servislerinde 29 Ekim akşam saatlerinde ciddi erişim sorunları yaşandı. Birçok kullanıcı, e-posta ve takvim servislerine giriş yapamıyor. Sorunun global ölçekte olduğu anlaşılıyor ve sosyal medyada bu sorun üzerine yoğun bir gündem oluştu. Sunuculara erişimde yaşanan bu kesinti nedeniyle hem kişisel hem de kurumsal e-posta trafiği sekteye uğradı.

Microsoft’a bağlı hizmetlerde erişim problemleri saat 18.55’ten itibaren tespit edildi. Milyonlarca kişinin kullandığı Outlook ve Mail servisleri, anlık olarak hem web tarayıcısından hem de mobil uygulamalardan giriş yapılmasına izin vermiyor. Kullanıcılar hesaplarını açamadıkları gibi yeni e-posta ve takvim faaliyetleri de yerine getirilemiyor.

Sorunun Teknik Detayları

Microsoft’un sunucu altyapısında yaşanan bu duraksama, sistemlerin servis dışı kalmasına yol açtı. Downdetector gibi internet üzerinden anlık kesinti raporlayan platformların verilerine göre, sorunun global Microsoft altyapısını etkilediği gözlemleniyor. Erişim sorununa dair teknik veriler incelendiğinde, Microsoft’un e-posta ve takvim sistemlerinin bazı bölgelerde tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Bu tarz teknolojik aksaklıklar, özellikle kurumsal kullanıcılar için büyük problem doğuruyor. Çünkü Outlook iş dünyasında en çok tercih edilen iletişim ve takvim uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcılar, veri erişiminde ciddi gecikmelerle karşılaşıyor ve iş süreçleri aksamış durumda.

Erişim Sorunu Ne Kadar Sürdü?

Erişim sorununun başladığı saatten itibaren sosyal medya üzerinden binlerce geribildirim yapıldı. Bazı kullanıcılar, kısa süreli olarak bazı servislerine ulaşırken çoğu bölgede problem saatlerce devam etti. Microsoft tarafından ise saatler ilerledikçe resmi bir açıklamanın yayınlanması beklendi. Şirketin teknik ekipleri sorunun kaynağını bulmak ve hizmetleri yeniden normale döndürmek için çalışmalar başlattı.

Microsoft Hakkında

Microsoft, 1975'te Bill Gates ve Paul Allen tarafından kuruldu. Yazılım, donanım ve bulut tabanlı hizmetler konusunda faaliyet gösteriyor. Şirketin en bilinen ürünleri arasında Windows işletim sistemi, Office uygulamaları ve Outlook bulunuyor. Microsoft’un bulut altyapısı ve e-posta servisleri, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor ve iş dünyasında kritik öneme sahip.

Yaşanan bu kesinti, teknolojinin günlük yaşama olan etkisini bir kez daha gösteriyor. Özellikle e-posta ve planlama servislerinde yaşanan aksaklıklar, iş sürekliliği açısından önem taşıyor. Microsoft’un servislerini yeniden faal hale getirmesi ise kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.