Kuruluş Orhan dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle önceki sezonlarda Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit'in yokluğu izleyiciler tarafından çokça merak edildi. Dizinin tanıtımları yayımlandıktan sonra kadro ve hikâye hakkında pek çok soru gündeme geldi.

Yapımda Orhan Bey karakterini Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Oyuncu kadrosuna eklenen yeni isimlerle birlikte dizide hem teknik hem de prodüksiyon anlamında ciddi bir çeşitlilik oluştu. Kuruluş Orhan'da bu sezon, başta Bursa Kuşatması olmak üzere tarihi olaylar kapsamlı şekilde sahneleniyor ve plato çalışmalarında büyük bir ekip görev alıyor.

Burak Özçivit kimdir?

Burak Özçivit, Türk televizyon tarihinin en bilinen ve popüler genç oyuncularından biri. Özellikle Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oyuncu, kariyerinde birçok dizi ve sinema projesinde başrol oynadı ve onlarca ödül kazandı. Özçivit'in Kuruluş Orhan dizisinde yer almama nedeni ise yeni sezonun hikâye odaklı değişimine dayanıyor. Yapımcıların ve senarist ekibin kararları doğrultusunda, bu sezon Orhan Bey'in hikâyesi ön plana çıktı.

Kuruluş Orhan dizisi Bozdağ Film Platosu'nda, 5000 m²’lik bir alanda çekiliyor. Bursa Tekfur Sarayı, saray odaları ve kale girişi gibi yapılar dönemin atmosferini yansıtıyor. Çekimlerde ayrıca 10 bini aşkın yardımcı oyuncu ve 50 kişilik koreografi ekibi rol aldı. Yalnızca Bursa Kuşatması için 10 bin m² alan hazırlandı, Kayı ve beylik obaları ise 15 bin m²’ye yayıldı. Tüm bu rakamlar, dizinin Türk televizyon tarihinde ne kadar kapsamlı bir prodüksiyona sahip olduğunu gösteriyor.

Orhan Bey’i kim oynuyor ve kadroda kimler var?

Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor. Dizi kadrosunda Mahassine Merabet, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Cihan Ünal gibi isimler yer alıyor. Ana oyuncu kadrosu 32 kişiden oluşuyor ve geniş bir teknik ekip tarafından destekleniyor. Kuruluş Orhan dizisi, bu sezon hem tarihi hem de teknik unsurlarıyla sektörde dikkat çekiyor. Burak Özçivit'in kadroda bulunmaması, sezonun hikâye yapısındaki yenilikten kaynaklanıyor ve diziye yeni bir bakış açısı getiriyor.