İstanbul’un Silivri ilçesi, genç yaşta yaşanan trajik bir ölüm haberiyle sarsıldı. Silivri Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan ve aynı zamanda hukuk fakültesi öğrencisi olan 23 yaşındaki Mustafa Doğukan Özcan, Kale Parkı yamaçlarında cansız halde bulundu. Yaşanan elim olay, Adliye personeli ve genç öğrencinin yakın çevresinde derin bir üzüntüye neden oldu.

Yamaçta bulunan hareketsiz beden polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, olay Silivri’deki Kale Parkı’nın sarp yamaçlarında meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs görmeleri üzerine durumu hemen polis ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan detaylı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Silivri Adliyesi'nde görevli Mustafa Doğukan Özcan olduğu tespit edildi.

Geride bırakılan mektup ve soruşturma

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmalar neticesinde, genç katip Özcan'ın hayatına son vermeden önce bir mektup bıraktığı bilgisine ulaşıldı. Özcan’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayın tüm boyutlarının aydınlatılması amacıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Özcan’ın genç yaşına rağmen hem devlet memurluğu görevini sürdürmesi hem de hukuk fakültesi öğrencisi olarak kariyer hedeflerine ilerlemesi, çevresindekiler için büyük bir şok etkisi yarattı. Adliye koridorlarında ve üniversite çevresinde tanınan Özcan’ın ani vefatı, çalışma arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.