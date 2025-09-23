Son Mühür - Otomobil ithalatına ilişkin yeni vergi düzenlemeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan ülkeler dışından ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak. Çin’den ithal edilen içten yanmalı motorlu otomobillerde ek vergi azaltılırken, ABD’den getirilen otomobillerdeki ek vergiler kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, AB ve STA ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillere; elektrikli ve şarj edilebilen hibrit (PHEV) araçlarda yüzde 30, benzinli, dizel ve tam hibrit araçlarda ise yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Çin ve Japonya'dan ithal edilen hibrit ve elektrikli araçların vergileri artırılırken, ABD'den gelen hibrit ve elektrikli araçlarda vergi indirimi yapıldı. Öte yandan, Çin'den ithal edilen içten yanmalı motorlu araçların vergi oranı düşürüldü.

Düzenlemenin, ithalatı yapılmaya başlanan araçlar için iki aylık bir geçiş süreci içerdiği ve yatırım yapan veya yapmayı planlayanların bu değişiklikten muaf tutulacağı ifade ediliyor.

Çin'den gelen ithal otomobiller

Çin’den ithal edilen araçların fiyatlarında düşüş bekleniyor. Önceden Çin’den gelen hibrit araçlarda yüzde 50, içten yanmalı motorlu araçlarda yüzde 60 ve elektrikli modellerde yüzde 50 toplam gümrük vergisi uygulanıyordu. Yeni düzenleme ise iki ay sonra yürürlüğe girecek ve hibrit ile içten yanmalı araçların toplam vergi oranını yüzde 35’e, elektrikli araçların ise yüzde 40’a düşürecek. Bu durum, araçların satış fiyatlarında azalmaya yol açabilir.

Hangi marka ve modellere işleyecek?

En fazla etkilenecek markalar, üretimlerini Japonya’da gerçekleştirenler olacak. Honda, Subaru ve Lexus bu açıdan en çok etkilenmesi beklenen markalar arasında yer alıyor. Öte yandan, üretimin büyük bir bölümünü Avrupa’da yapan Toyota ve Nissan gibi markalar ise, Japonya’da üretilen modelleri dışında önemli bir etki yaşamayacak gibi görünüyor.

Fiyat artışı beklenen modellerden bazıları ise şunlar:

Toyota Corolla Cross, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser Prado

Honda Civic (Tayland), Honda Jazz, Honda HR-V, Honda CR-V

Nissan X-Trail

Volkswagen Polo (Güney Afrika)

Audi Q5 (Meksika)

Lexus LBX, Lexus NX, Lexus RX, Lexus LM

Subaru Forester, Subaru Crosstrek

Suzuki Jimny

Fiyatı düşecek marka ve modeller

Çin’de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı) otomobiller ile ABD’de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları düşürüldü. Bu kapsamda ABD’den yeni modellerin Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Çin menşeli Chery, MG ve SWM markalarına ait modellerde fiyat indirimi yapılması mümkün olacak.

İndirim gelecek modellerden bazıları şöyle: