İstanbul'daki Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu'nda yaşanan skandal olayla ilgili yürütülen soruşturmada, öğrencilerin eşyalarına zarar veren ve dolaplara uygunsuz mesajlar yazan şüphelilerden dördü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın şikayeti üzerine yargıya taşınmıştı.

KYK yurdunda skandal olay ve soruşturma süreci

Cevizlibağ Atatürk KYK Öğrenci Yurdu’nda, öğrencilerin kişisel eşyalarının yağmalanması ve dolap kapılarına taciz içerikli ifadelerin yazılması üzerine, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na olayı bildirdi. Bakanlığın talebi doğrultusunda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, olayla ilgili olarak hem İstanbul hem de Muğla'da operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar neticesinde, aralarında iki İran uyruklu şüphelinin de bulunduğu toplam altı kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Dört şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen altı şüpheliden dördü, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri yeniden alınan şüphelilerden İran uyruklu M.R. ve S.A. ile O.D. ve H.Ü., haklarındaki 'kamu malına zarar verme' ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlamaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, öğrencilerin ve kamuoyunun adalet beklentisini karşılarken, yurtlarda güvenlik tedbirlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Olay, benzer vakaların yaşanmaması için yetkililerin daha sıkı önlemler alması gerektiği yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.