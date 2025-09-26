Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şebekesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarını inceledi. Yapılan incelemelerde milyonlarca liralık hareketlilik ortaya çıktı.

34 Milyon TL’lik para trafiği

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelilerin hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL değerinde para giriş çıkışı tespit edildi. Şebekenin, mağdurları sözde dini ve mistik yöntemlerle kandırarak yüksek meblağlar elde ettiği belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler

Eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda muska ve büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal bulundu. Ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, çaput, atlet, at nalı ve sabun gibi nesnelere el konuldu. Ayrıca on binlerce Euro ve dolar da polis tarafından ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltında

Polis, tüm suç unsurlarına el koyarken kimlikleri açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.