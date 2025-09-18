Son Mühür - Toyota, gösterge ekranında hayati bilgilerin görüntülenmesini engelleyen bir yazılım hatası nedeniyle ABD'de binlerce aracı geri çağırma kararı aldı.

Uyarılar görüntülenemiyor

ABD genelinde toplam 591 bin 377 aracın geri çağrıldığı açıklanırken, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu kapsamda Venza, Highlander, Lexus, Tacoma ve GR Corolla gibi çeşitli modellerin etkilendiğini bildirdi. Kurumun açıklamasına göre, aracın çalıştırılması sırasında gösterge panelindeki yazılım hatası nedeniyle hız, fren sistemi ve lastik basıncı uyarı ışıkları ekranda görüntülenemiyor. Bu durum, sürücülerin kritik güvenlik bilgilerine erişimini engelleyerek sürüş güvenliğini riske atabilir.