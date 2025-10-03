Forbes’un 2025 yılında açıkladığı listeye göre, Türkiye’nin en zengin 10 ismi şöyle sıralanıyor:

Liste, Türk milyarderlerin servetlerinin küresel gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik politikalar doğrultusunda hızlı bir şekilde artabildiğini ya da azalabildiğini bir kez daha net biçimde ortaya koydu.

İbrahim Erdemoğlu kimdir?

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, iş hayatına baba mesleği olan halı ticaretiyle üniversite yıllarında adım attı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Erdemoğlu, eğitimini sürdürürken çalışmaya devam etti ve babası Mehmet Erdemoğlu’nun değerleri doğrultusunda iş dünyasında ilerledi. 1962 yılında Besni’de doğan İbrahim Erdemoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Aktif iş hayatına 1983 yılında başlayan Erdemoğlu, 1998’de parça halı sektöründe dünya lideri konumunda olan Merinos Halı’yı kurdu.

Başarısının ardından 2005 yılında duvardan duvara halı markası Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015’te ise polyester elyaf, filament ve polyester bazlı polimer üretiminde dünyaca tanınan Sasa Polyester A.Ş.’nin hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası hisse oranını Ağustos 2015 itibarıyla %84,80’e yükseltti. Evli ve üç çocuk babası olan Erdemoğlu, doğduğu ve büyüdüğü şehirlere bağlılığını kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gösterdi. Camilerden taziye evlerine, okullardan müzelere, polis merkezlerinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocaklarına kadar birçok yapıyı toplumla buluşturdu.

En son olarak Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ni hayata geçirdi. İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya standartlarındaki üretim tesisleri ve ihracat şampiyonu şirketleriyle kariyerine yeni hedefler ve hayallerle devam etmektedir.