Son Mühür - Türkiye'deki ekonomi politikaları ve küresel dalgalanmalar, büyük holdinglerin değerlerinde ciddi dalgalanmalara neden olurken, milyarderlerin servet sıralamalarında da önemli değişiklikler meydana geldi.
Forbes 2025 Türkiye listesi
Dünyaca ünlü finans dergisi Forbes’un yayımladığı 2025 “Türkiye’nin En Zenginleri” listesinde zirve değişti. Listenin başına, 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Sert bir düşüş yaşadı
2023’te 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı olan İbrahim Erdemoğlu, bu yıl listede ciddi bir düşüş yaşadı. Başta SASA olmak üzere şirketlerinin borsadaki performansı ve hisse işlemleriyle sıkça gündeme gelen Erdemoğlu’nun serveti 1,7 milyar dolara geriledi. Böylece iki yıl önce listenin zirvesinde yer alan Erdemoğlu, 2025 sıralamasında 17. basamağa kadar düştü.
Forbes’un 2025 yılında açıkladığı listeye göre, Türkiye’nin en zengin 10 ismi şöyle sıralanıyor:
- Murat Ülker – 5,4 milyar dolar
- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar
- Erman Ilıcak – 3 milyar dolar
- İpek Kıraç – 2,8 milyar dolar
- Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar
- Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar
- Ferit Faik Şahenk – 2,6 milyar dolar
- Filiz Şahenk – 2,4 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar
- Hamdi Ulukaya – 2,2 milyar dolar
Liste, Türk milyarderlerin servetlerinin küresel gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik politikalar doğrultusunda hızlı bir şekilde artabildiğini ya da azalabildiğini bir kez daha net biçimde ortaya koydu.
İbrahim Erdemoğlu kimdir?
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, iş hayatına baba mesleği olan halı ticaretiyle üniversite yıllarında adım attı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Erdemoğlu, eğitimini sürdürürken çalışmaya devam etti ve babası Mehmet Erdemoğlu’nun değerleri doğrultusunda iş dünyasında ilerledi. 1962 yılında Besni’de doğan İbrahim Erdemoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Aktif iş hayatına 1983 yılında başlayan Erdemoğlu, 1998’de parça halı sektöründe dünya lideri konumunda olan Merinos Halı’yı kurdu.
Başarısının ardından 2005 yılında duvardan duvara halı markası Dinarsu’yu Akkök Grup’tan devraldı. 2015’te ise polyester elyaf, filament ve polyester bazlı polimer üretiminde dünyaca tanınan Sasa Polyester A.Ş.’nin hisselerinin %51’ini Sabancı Holding’den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası hisse oranını Ağustos 2015 itibarıyla %84,80’e yükseltti. Evli ve üç çocuk babası olan Erdemoğlu, doğduğu ve büyüdüğü şehirlere bağlılığını kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle gösterdi. Camilerden taziye evlerine, okullardan müzelere, polis merkezlerinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocaklarına kadar birçok yapıyı toplumla buluşturdu.
En son olarak Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ni hayata geçirdi. İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya standartlarındaki üretim tesisleri ve ihracat şampiyonu şirketleriyle kariyerine yeni hedefler ve hayallerle devam etmektedir.