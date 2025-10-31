Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Haraççı Kavşağı girişinde sefer halindeki bir İETT otobüsünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle otobüsün şoförü ve iki yolcuya bıçakla saldırdı.

Saldırganın, otobüs içinde büyük panik yarattığı, saldırı sonrası yolcuların yardım çığlıkları üzerine çevredekilerin durumu polise bildirdiği öğrenildi.

Saldırgan olay yerinden kaçtı

Şüpheli, saldırının ardından otobüsten inerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, saldırganın kaçış güzergâhında güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaralılardan ikisinin durumu ağır

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan yolculardan ikisinin durumunun ağır olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, saldırganı yakalamak için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.