Olay, dün Adana’nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle 7-8 yaşlarındaki bir erkek çocukla tartışmıştı. Tartışmanın ardından sinirlenen saldırgan, çocuğu kovalamaya başlamıştı.

1,5 metre yükseklikten yere fırlatmıştı

Korkudan kaçan çocuk, müstakil bir evin girişindeki merdivenlere çıkarak kapı zilini çalmıştı. Ancak saldırgan peşini bırakmamıştı.

Küçük çocuğu yakalayan adam, önce ayak bileğinden tutmuş, ardından başına tokat atmış ve 1,5 metre yükseklikten yere fırlatmıştı.

Polis saldırganın peşindeydi

Şiddet anlarını izleyen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Çocuğun ailesi, şüpheliden şikayetçi olmuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Saldırgan gözaltına alındı

Saldırgan Orhan A., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen Orhan A., sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.’yi kovalayıp darbettiğini öne sürdü.