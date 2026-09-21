Son Mühür- Son Mühür TV’de Tunç Erciyas’ın hazırlayıp sunduğu Sıcak Bakış programına konuk olan Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, otizmli çocuklar ve ailelerinin hayatına dokunacak özel bir projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. OYADDER ile hem aileye hem de çocuklara Eğitim verileceğini belirtti

Nöroloji Uzmanı Dr. Muharrem Anıl Gürkan, Tunç Erciyas'ın Otizm ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bademler Köyü’nde 10 günlük eğitim ve rehberlik kampı

Gürkan, OYADDER bünyesinde, alanında uzun yıllardır özveriyle çalışan dernek koordinatörü Aliye Hanım ile birlikte yürütülen özel çalışma kapsamında, İzmir Bademler Köyü’nde 10 günlük kapsamlı bir eğitim ve rehberlik kampı düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

Alanında uzman doktorlar, deneyimli psikologlar ve eğitmenlerin bir araya geleceği bu kampta, sadece çocuklara yönelik uygulamaların değil, aynı zamanda ailelerin çocuklarına günlük yaşamda nasıl doğru yaklaşmaları gerektiğine dair kritik eğitimlerin de yer alacağı ifade edildi.

Ailelere de eğitim verilecek!

10 gün boyunca uzmanlarla haşır neşir olunacak bu yoğun sürecin, ailelerin farkındalığını artırırken otizmli bireylerin gelişimini belirgin şekilde hızlandırmaya ve sosyal hayata uyum süreçlerini desteklemeye büyük katkı sağlayacağı önemle vurgulandı.

Gürkan, projenin otizmli çocuklar ve ailelerinin hayatına dokunacak son derece kıymetli ve umut verici bir çalışma olduğunu ifade etti.