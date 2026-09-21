Son Mühür / İzmir’in kalbinde yeşilin bin bir tonunu barındıran eşsiz ilçelerden Tire, özellikle sonbahar mevsiminde hafta sonu doğanın içinde vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tire’nin Kaplan Köyü ise doğaseverlerin bir numaralı adresi durumunda. Karadeniz’i aratmayan doğası, serin su kaynakları ve asırlık çınarlarıyla tarihin içinden kopup gelen Kaplan Köyü, şehir içinde huzur arayanların uğrak noktası.

Gezilecek yerleri bir dolu

Yemyeşil bir dağ köyü olan Kaplan Köy, sadece doğasıyla değil, geçmişiyle de oldukça dikkatleri çekiyor. Kaplan Köyü’ne gittiğinizde tarihi camisini ziyaret edebilir, doğal su kaynaklarının büyüsüne kapılabilir, asırlık ağaçların altında doğa yürüyüşü yapılabilir. Bölgede ak yanaklı baştankara, ispinoz, kızılsırtlı örümcekkuşu ve karabaşlı çinte gibi kuşlar ile oluklu kertenkele gibi sürüngenlerin de varlığı biliniyor. Tire Kaplan Köy'de ziyaret edilmesi gereken bir diğer yerler ise köye adını veren Kaplan Ahmet Paşa'nın ve Mahmut Sadık Dede'nin mezarlarını barındıran türbesi. Türbeler, hem yerel halk hem de tarihe ilgi duyan gezginler için önemli bir durak noktası oluyor.

Tire'ye gitmişken ne yenir?

Tire’ye gitmişken meşhur karadut suyu ve efsanevi lezzetleri de tatmadan geçmeyin. Tire’nin dünya listelerine girmiş köftesini ve yine aynı meşhurluktaki Tak Tak Kebabı’nı yemeniz tavsiye ediliyor. Aynı zamanda köyde bulunan çay bahçelerinde de çayınızı yudumlayarak son baharın güzelliklerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Tire Kaplan Köyü’ne nasıl gidilir?

Tire Kaplan Köyü’ne giderken virajlı yollarda dağ manzarasının keyfini sürmeyi unutmayın. İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kaplan Köyü'ne özel araçla veya toplu taşımayla kolayca gidebilirsiniz. Köy, Tire ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktadır İzmir merkezden toplu taşımayla gelmek için öncelikle İZBAN hattını kullanarak Tepeköy aktarma istasyonuna gidin. Tepeköy'den kalkan Tire bölgesel trenine Tire Garı'nda inin. Tire ilçe merkezine ulaştıktan sonra ilçe merkezinden kalkan yerel araçları/dolmuşları kullanabilir veya kısa bir taksi yolculuğuyla köye çıkabilirsiniz.