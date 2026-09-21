Son Mühür / Hafta içi kentte yoğun hayatın etkisinden ve stresinden kaçmak isteyenlerin hafta sonu ortak buluşma noktası olan Urla'da bulunan Demircili Koyu, sonbahar mevsiminin yaklaşmasına ve havaların serinlemesine rağmen şehir merkezide dahil olmak üzere şehir dışından da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

İzmir'in yanı başında

Urla ilçesine 15, İzmir merkeze ise 40 dakika uzaklıkta olan yöre halkı tarafından 'saklı cennet' olarak adlandırılan Demircili Koyu'nun soğuk ve berrak suyu ziyaretçilere eşsiz anlar yaşatırken, özellikle henüz kent sakinleri tarafından yeterince bilinmemesi de bu koyun bölgede bulunan diğer emsallerine nazaran daha derli ve toplu olmasını neden olmaktadır.

Kent yaşantısından uzaklaşmak isteyenlerin ortak noktası

Kuşçular Köyü'nün ilerisinde yer alan ve bölgede kamp yapma, mangal yakma ve içerisinde bulunan tesislerin verdiği imkanlarla hazır gıda ve içeceğe erişim imkanının yanı sıra otopark hizmetine de sahip olan Demircili Koyu, kentin boğucu yaşantısından uzaklaşmak isteyen İzmirlilerin sonbahar mevsiminde bile yolunun düştüğü uğrak bir tesis olarak vatandaşa hizmet vermektedir.

Demircili Koyu'na nasıl gidilir?

Kent merkezinde Fahrettin Altay Aktarma üzerinden 984 ya da 684 numaralı ESHOT otobüsler ya da Urla-İzmir arası çalışan dolmuşlar ile önce Urla'ya ardından ise ilçe merkezinde bulunan 733 at numaralı Urla-Kuşçular-Demircili-Yağçılar güzergahlarına hareket eden otobüsler ile cennet koya gitmek mümkün iken koyun bağlığı olduğu Demirciler Köyü'nde ise keyifli vakit geçirmek ziyaretçiler tarafından tercih edilen bir etkinlik olarak biliniyor.