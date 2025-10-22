Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bazı basın organlarında yer alan “6 adayın YKS tercihlerinin değiştirildiği” yönündeki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kurum, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmediğini duyurdu.

ÖSYM: “Kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır”

Açıklamada, ÖSYM’nin bilgi güvenliği politikalarına dikkat çekilerek, sistemlerin koruma altında olduğu vurgulandı.

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.”

Kurum, sistemin güvenliğini korumak için düzenli kontrollerin yapıldığını ve siber güvenlik standartlarının titizlikle uygulandığını belirtti.

“Şifre paylaşımı kişisel sorumlulukta”

ÖSYM, geçmiş yıllarda yaşanan benzer olaylara atıfta bulunarak, bazı adayların TC kimlik numarası ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşması nedeniyle sorunlar yaşandığını hatırlattı.

“Adayların TC kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımıştır. Kullanıcı bilgilerinin gizliliği tamamen adayların sorumluluğundadır.”

Açıklamada, adayların kişisel verilerini koruma konusunda dikkatli olmaları gerektiği özellikle vurgulandı.

“Gizlilik ve güvenlik en yüksek önceliğimizdir”

ÖSYM, bilgi güvenliği konusunda hassasiyetin devam edeceğini belirterek, kurumun dijital altyapısının uluslararası standartlara uygun şekilde güçlendirildiğini ifade etti.

Yetkililer, “AİS sisteminde herhangi bir güvenlik açığı bulunmamaktadır. Adayların kişisel bilgileri koruma altında tutulmakta ve gerekli güvenlik protokolleri eksiksiz uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Tartışma nasıl başladı?

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, 6 YKS adayının tercih listelerinin dışarıdan müdahaleyle değiştirildiği yönünde iddialar yer almıştı.

Bu paylaşımların ardından ÖSYM’den resmi açıklama geldi ve söz konusu haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.