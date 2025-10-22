“Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, 40’ı tutuklu toplam 200 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştı. İddianame kapsamında, örgüt lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş’a 9 farklı suçtan cezalandırma talebi yöneltildi. Aktaş’ın suçtan elde ettiği malvarlıklarının da müsadere edilmesi istendi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasının iddianamesi hakkında farklı yorumlar ve değerlendirmeler gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir yorum da avukat Ersan Şen'den geldi. Ersan Şen'in iddianame ile ilgili yapmış olduğu yorum, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı .

"Ben beğendim!"

“Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda hazırlanan iddianame hakkında konuşan avukat Ersan Şen, "Aziz ihsan aktaş iddianamesi boş değil. Ben beğendim." ifadelerini kullandı.