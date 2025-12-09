Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy, geçmişi asırlara dayanan yapılarının korunması ve sanat yaşamının giderek güçlenmesiyle Türkiye’nin dikkat çeken kültür destinasyonlarından biri hâline geldi. Osmanlı döneminde “Yeniçarohori” adıyla anılan köy, yeniçerilerin yerleşim yeri olarak taşıdığı stratejik konumuyla tarihsel değerini bugün hâlâ koruyor.

Osmanlı mirası Balkan kültürüyle yaşatılıyor

1923 mübadelesiyle Balkanlardan gelen Türk göçmenlerin yerleşimi, köyün kültürel kimliğini çeşitlendirdi. Bugün Boşnak nüfusunun izlerini taşıyan geleneksel yaşam biçimleri, gastronomiden el sanatlarına kadar birçok alanda etkisini sürdürüyor. Taş evlerin gölgesinde dolaşan ziyaretçiler, köyün sosyal dokusunda Balkan, Anadolu ve Ege kültürlerinin iç içe geçtiği bir yaşam tarzıyla karşılaşıyor.

Sanatçıların yeni adresi haline geldi

Küçükköy artık yalnızca tarih meraklılarının değil, sanat tutkunlarının da odak noktası. Restore edilen taş yapılar sanat galerilerine, atölyelere ve kültürel etkinlik alanlarına dönüşürken, düzenlenen şenlikler köyün canlılığını artırıyor. Bahar aylarında gerçekleştirilen etkinlikler, yerel sanatçıların üretimlerini sergilemesi için önemli bir platform sunuyor.

Doğayla iç içe bir tatil seçeneği

Sarımsaklı Plajı’na yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunması, köyün cazibesini artırıyor. Zeytinliklerle çevrili yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları, ziyaretçilerin hem doğayla buluşmasına hem de köyün ritmine ayak uydurmasına olanak sağlıyor. Tarihi sokaklarda geçirilen zaman, plajın serin deniziyle bütünleşerek farklı bir tatil deneyimi yaratıyor.

Lezzetiyle öne çıkan özgün bir mutfak

Köyün gastronomik çizgisi, Ege mutfağının zeytinyağıyla beslenen kimliğini Balkan tarifleriyle birleştiriyor. Börek çeşitleri, yerel peynirler, turşular ve meyve reçelleri, köyü ziyaret edenlere yöresel tatların iz bırakan örneklerini sunuyor. Özellikle ahududu ve böğürtlen reçelleri, bölgenin simgesel lezzetleri arasında yer alıyor.

Modern anlayışla desteklenen akıllı köy modeli

Son yıllarda uygulanan “Akıllı Köy” yaklaşımı, küresel vizyonla yerel kültürü harmanlayan bir yönetim anlayışını beraberinde getirdi. Sürdürülebilir enerji, toplumsal eşitlik ilkeleri ve katılımcı yönetim modeli, Küçükköy’ü yalnızca turistik değil, sosyal yapısıyla da özgün bir örnek haline getiriyor.

Ayvalık’ın yükselen değeri olmaya devam ediyor

Tarihi taş yapıları, sanatla güçlenen kimliği, zeytin kokulu sokakları ve özgün lezzetleriyle Küçükköy, ziyaretçilerine sıradan bir tatilden fazlasını vaat ediyor. Osmanlı’dan bugüne uzanan köklü geçmişi, Ege’nin doğasıyla bir araya geldiğinde, köy Ayvalık’ın vazgeçilmez durakları arasında yerini sağlamlaştırıyor.