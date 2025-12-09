Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın üçüncü duruşması, bugün Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda görülüyor.

Bir önceki duruşmada savcı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik hakkında “zorla getirme” kararı verilmesini talep etmişti. Özçelik, bu duruşmaya katılarak tanık olarak dinlendi.

SOYER DÖNEMİ ‘AYRI’, TUGAY DÖNEMİ ‘BİZİM’

Özçelik, İZBETON’a protokol ve devir sözleşmesinin verildiğini, ancak devir işleminin gerçekleştiğine dair bilgilerini yeni yönetim döneminde, 31 Mart’taki yerel seçimlerden sonra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay döneminde fark ettiklerini söyledi. Özçelik, Tugay dönemini konuşmasında ‘bizim dönemimiz’ olarak nitelendirirken, önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu Tunç Soyer yönetimindeki dönemi ise ‘ayrı’ olarak ifade etti.

Bu açıklamanın ardından CHP İzmir İl’in eski Başkanı Şenol Aslanoğlu, Özçelik’e, “Siz neden Cemil Tugay dönemine ‘biz’, Tunç Soyer dönemine ise ‘ayrı’ diyorsunuz?” şeklinde yanıt verdi.

2 YILDA YAPILMAYAN İŞLEMLERİN SORUMLULARI AÇIKLANSIN TALEBİ

Ayrıca Aslanoğlu konuşmasında mahkemeden Uzundere 3. etap ile ilgili Karabağlar Belediyesi ile iletişime geçilmesini talep etti. Aslanoğlu, "Aynı zamanda 2 senede yapması gereken işlemi yapmayan arkadaşların kim olduğunun öğrenilmesini istiyorum" dedi.