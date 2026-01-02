Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Tarhanası’nın tescilli bir ürün olduğunu belirterek, tartışmalara açıklık getirdi. Tarhananın Gediz’e ait olduğunun resmi belgelerle sabit olduğunu ifade eden Akel, bu değeri yalnızca yerel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Festival 22’nci kez düzenlenecek

Gediz Belediyesi olarak uzun yıllardır tarhanaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Akel, önümüzdeki yıl 22’ncisi düzenlenecek Tarhana Festivali’nin bu sürecin önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Festivalin yalnızca sosyal bir etkinlik olmadığını vurgulayan Akel, temel amaçlarının Gediz Tarhanası’nı Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak olduğunu ifade etti.

Satışlar Türkiye geneline yayıldı

Gediz Tarhanası’nın üretiminde kadın emeğinin belirleyici olduğunu kaydeden Akel, neredeyse her evde geleneksel yöntemlerle tarhana üretildiğini, bunun yanında fabrikasyon üretim yapan işletmelerin de bulunduğunu aktardı. Akel, Gediz Tarhanası’nın artık Türkiye genelinde zincir marketler dahil olmak üzere geniş bir satış ağına ulaştığını söyledi.

“Gediz Tarhanası benzersizdir”

Türkiye’nin birçok bölgesinde tarhana üretildiğini ancak Gediz Tarhanası’nın kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akel, ürünün doğal yapısı ve besleyici özelliğiyle öne çıktığını belirtti. Tarhana denildiğinde akla Gediz’in gelmesi gerektiğini vurguladı.

Patent süreci tamamlandı

Akel, “Tarhananın başkenti Gediz” ifadesi için belediye olarak patent başvurusunda bulunduklarını ve sürecin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Alınan patentle birlikte Gediz’in bu alandaki konumunun resmiyet kazandığını belirten Akel, “Artık bu ifadeyi gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Tarhananın başkenti Gediz’dir” dedi.