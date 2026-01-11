Kaza, Tavşanlı çevreyolu Emet ışıklı kavşağında meydana geldi. Kütahya’daki özel bir hastaneden Bursa’ya hasta taşıyan 43 AAE 411 plakalı ambulans, kavşağa geldiği sırada Tepecik istikametinden çevreyoluna dönen Hasan Bayram idaresindeki 43 HB 051 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü yaralandı

Çarpışmanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Bayram yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Hasan Bayram’ın Tavşanlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı olduğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.