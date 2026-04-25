İzmir’de zehir tacirlerine geçit verilmemesi için çalışmalar hız kesmeden devam ediypr. Bu kapsamda İzmir’in Buca ilçesinde, zehirli madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü soruşturma kapsamında; Seyhan Mahallesi içerisinde bulunan ve F.G. isimli şahsın kullanımında olduğu belirlenen bir depo adresi yakın takibe alındı.

Depoda detaylı bir arama yapıldı

Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren emniyet, söz konusu depoda detaylı bir arama yaptı. Aramalar sonucunda, farklı ambalajlar içerisinde muhafaza edilen ve satışa hazır halde olduğu değerlendirilen toplamda 3 bin 478 adet sentetik ecza ile 150 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu.

Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı

Operasyon sırasında depoda bulunan F.G., ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Soruşturmanın, uyuşturucu madde temini ve dağıtım ağına ilişkin bağlantıların tespit edilmesine yönelik olarak çok yönlü şekilde devam ettiği bildirildi.