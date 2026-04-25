Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı’nın iş dünyasındaki yankıları devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, açıklanan yeni yol haritasının ülkenin kalıcı büyüme vizyonu açısından taşıdığı öneme dikkati çekti. Ekonomideki yapısal dönüşümün küresel rekabet ortamında Türkiye’yi bir adım öne taşıyacağını vurgulayan Kestelli, bu reform paketinin yatırımcılar için güven verici bir zemin hazırladığını da altını çizdi.

‘Önemli bir eşiği temsil ediyor’

İş dünyasının beklentileriyle örtüşen bu adımları yakından izlediklerini dile getiren Kestelli, "Uzun süredir dile getirdiğimiz ekonomide yapısal dönüşüm ihtiyacına katkı verecek bu adımlar, Türkiye'nin yatırım iklimini iyileştirmesi muhtemel, önemli bir eşiği temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

‘Stratejik bir hamle’

Açıklanan düzenlemelerin özellikle lojistik, sermaye birikimi ve teknoloji odaklı girişimler üzerinde yaratacağı ivmeye değinen Kestelli, “Transit ticarette tam destek, transit ticaretteki kazanç indiriminin yüzde 100'e çıkarılması, Türkiye'nin lojistik ve ticari köprü rolünü perçinleyerek ihracatçı ve aracı kurumlarımıza önemli bir avantaj sağlayacaktır. Varlıkların ekonomiye kazandırılması ise yurt dışındaki varlıkların düşük vergi avantajıyla ülkemize getirilmesi ve 20 yıllık vergi muafiyeti gibi teşvikler, milli sermayemizin güçlenmesi adına stratejik bir hamledir. Girişimcilik ve start up ekosistemi başlığı ise Türkiye'nin bölgesel bir start up merkezi olma hedefi, tarımdan sanayiye kadar her alanda ihtiyaç duyduğumuz yüksek teknoloji odaklı dönüşümün yakıtı olacaktır. Atılan bu adımların, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz” mesajı verdi.